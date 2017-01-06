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12:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске задержали группировку наркоторговцев с 2 килограммами «синтетики»

В Новосибирске задержали группировку наркоторговцев с 2 килограммами «синтетики», об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

В состав наркосиндиката входили пять человек — две женщины и трое мужчин в возрасте от 24 до 30 лет. Один из закладчиков был задержан с поличным в Ленинском районе. При досмотре у него изъяли 101 полимерный пакет с эфиром массой более 200 граммов. Другие участники группы были задержаны через несколько дней при силовой поддержке спецназа полиции. Задержание проходило одновременно по четырем адресам.

«В ходе досмотра задержанных и обысков по местам их проживания обнаружено и изъято более 2 кг синтетических наркотических средств, приготовленных для дальнейшего сбыта. Кроме того, у фигурантов изъяты упаковочные материалы, весы, мобильные телефоны и другие предметы, используемые в преступной деятельности, наличные денежные средства в размере 150 тысяч рублей, предположительно полученные от продажи наркотиков», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. Злоумышленникам грозит до пожизненного лишения свободы. Всех участников группировки арестовали.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности задержанных, их возможных соучастников, а также каналов поставки наркотических средств на территорию региона», — добавили в МВД.

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