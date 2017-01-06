Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Как построить доверительные отношения с врачом
Путин впервые за 14 лет отклонил один из законов, одобренных ГД
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Что делать, если в квартире холодно?
"Ехидная шутка": Россия ответила на санкции Обамы - СМИ
"ДНР и ЛНР остался месяц": Рада о взятие Донбасса
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
СМИ раскрыли причины нахождения российского "Тайфун-К" в Сирии
Как в США поблагодарили Обаму за борьбу с РФ - СМИ
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
9Стрельба в стамбульском клубе
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
13:46 (мск), источник: Капитал

На Рождество в Киев не будут пускать грузовики из-за непогоды

Киевская городская государственная администрация намерена ограничить въезд в столицу крупногабаритного транспорта 7 января в связи с ухудшением погодных условий.

Источник: Капитал

Об этом журналистам сообщил заместитель председателя ведомства Петр Пантелеев, передает Капитал со ссылкой на Українські Новини.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в субботу ограничат въезд крупногабаритного транспорта в столицу», — сказал он.

Срок ограничения въезда будет корректироваться исходя из погодных условий.

Представители патрульной полиции Киева будут регулировать въезд в город грузовых автомобилей, чтобы они не создавали препятствия для работы снегоуборочной техники.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
переменная облачность
760 мм рт. ст.
повышенное
64 %
повышенная
4 м/с
слабый ветер
Кабмин ограничил импорт мазута в Украину
Трамп усомнился во взломе серверов Демпартии США Россией
Авианосец «Адмирал Кузнецов» покидает зону сирийского конфликта
США ответили на возможное лишение доступа на базу Инджирлик
Сборная США по хоккею стала победителем МЧМ
Президент Филиппин осмотрел российский корабль в порту Манилы
Индийский актер Ом Пури скончался от сердечного приступа
Япония отзывает своего посла в Южной Корее
Спорт
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ Все свои молодежные чемпионаты мира Брагин завершал в финалах. Увы, но в этом году россияне до решающего матча не добрались, уступив сборной США
Авто
Лучшее за 2016: 28 панфиловцев 75 лет спустя Почему на братской могиле не 28 фамилий? Зачем одну стерли с памятника? Как горстка бойцов без тяжелого вооружения сдержала полсотни танков? Насчет самого легендарного подвига Великой Отечественной и спустя 75 лет возникают вопросы. А есть ли ответы?
Hi-Tech
Видео дня: робот-яйцо Panasonic Как работает робот-компаньон, напоминающий яйцо? Видео дня
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь