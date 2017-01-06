На Рождество в Киев не будут пускать грузовики из-за непогоды
Киевская городская государственная администрация намерена ограничить въезд в столицу крупногабаритного транспорта 7 января в связи с ухудшением погодных условий.
Киевская городская государственная администрация намерена ограничить въезд в столицу крупногабаритного транспорта 7 января в связи с ухудшением погодных условий.
Об этом журналистам сообщил заместитель председателя ведомства Петр Пантелеев, передает Капитал со ссылкой на Українські Новини.
«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в субботу ограничат въезд крупногабаритного транспорта в столицу», — сказал он.
Срок ограничения въезда будет корректироваться исходя из погодных условий.
Представители патрульной полиции Киева будут регулировать въезд в город грузовых автомобилей, чтобы они не создавали препятствия для работы снегоуборочной техники.