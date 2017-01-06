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12:00 (мск), источник: Обозреватель

В Киеве на Оболони произошел масштабный пожар: опубликованы фото

Горел двухэтажный отселенный дом по ул. Юрия Кондратюка, 7.

Об этом заявили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 23:35 в четверг, 5 января. Возгорание произошло на втором этаже здания.

В ГСЧС подчеркнули, что тушение пожара осложняло то, что перекрытия в доме были деревянными, и огонь быстро распространялся.

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Пожар был локализован в 00:35, в 01:41 — ликвидирован. В результате ЧП разобрано 450 кв м деревянных конструкций здания.

На месте происшествия работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Жертв и пострадавших нет.

В ГСЧС заявили, что вероятной причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем неизвестных. Окончательную причину установит следствие.

Как писал «Обозреватель», в Киеве в результате пожара в жилом доме на улице Садовой погибли четверо несовершеннолетних детей.

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