В Киеве на Оболони произошел масштабный пожар: опубликованы фото
Горел двухэтажный отселенный дом по ул. Юрия Кондратюка, 7.
Горел двухэтажный отселенный дом по ул. Юрия Кондратюка, 7.
Об этом заявили в
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 23:35 в четверг, 5 января. Возгорание произошло на втором этаже здания.
В ГСЧС подчеркнули, что тушение пожара осложняло то, что перекрытия в доме были деревянными, и огонь быстро распространялся.
Пожар был локализован в 00:35, в 01:41 — ликвидирован. В результате ЧП разобрано 450 кв м деревянных конструкций здания.
На месте происшествия работало 5 единиц основной и специальной
Жертв и пострадавших нет.
В ГСЧС заявили, что вероятной причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем неизвестных. Окончательную причину установит следствие.
Как писал «Обозреватель», в Киеве в результате пожара в жилом доме на улице Садовой погибли четверо несовершеннолетних детей.