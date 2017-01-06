Милиция подтвердила убийство настоятельницы монастыря в Белоруссии
МИНСК, 6 янв — РИА Новости. Правоохранители Минской области Белоруссии подтверждают факт убийства настоятельницы
МИНСК, 6 янв — РИА Новости. Правоохранители Минской области Белоруссии подтверждают факт убийства настоятельницы
«Мы подтверждаем, что данное происшествие было вчера», — сказал он, комментируя информацию об убийстве монахини.
По его словам, пока правоохранители области и района воздерживаются от комментариев относительно подробностей произошедшего. «Проверку проводит и принимает решение о возбуждении уголовного дела Следственный комитет», — добавил собеседник агентства.
Ранее в пятницу