Милиция подтвердила убийство настоятельницы монастыря в Белоруссии

«Мы подтверждаем, что данное происшествие было вчера», — сказал он, комментируя информацию об убийстве монахини.

По его словам, пока правоохранители области и района воздерживаются от комментариев относительно подробностей произошедшего. «Проверку проводит и принимает решение о возбуждении уголовного дела Следственный комитет», — добавил собеседник агентства.