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12:03 (мск), источник: РИА Новости

Милиция подтвердила убийство настоятельницы монастыря в Белоруссии

МИНСК, 6 янв — РИА Новости. Правоохранители Минской области Белоруссии подтверждают факт убийства настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе матушки Василиссы, сообщил РИА Новости представитель местного управления внутренних дел.

Источник: РИА Новости

«Мы подтверждаем, что данное происшествие было вчера», — сказал он, комментируя информацию об убийстве монахини.

По его словам, пока правоохранители области и района воздерживаются от комментариев относительно подробностей произошедшего. «Проверку проводит и принимает решение о возбуждении уголовного дела Следственный комитет», — добавил собеседник агентства.

Ранее в пятницу пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин сообщил агентству Sputnik Беларусь, что матушка Василисса могла быть убита в результате «нападения одной из болящих послушниц, которых много в монастыре».

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