В Сосновоборске десятки собак отравились неизвестным веществом

По данным журналистов, к ним обратились около 20 человек и только у шестерых из них питомцев удалось спасти. Пострадавшие полагают, что отравление — спланированная акция.

По их словам, 31 декабря собаки, которые гуляли в одних и тех же местах, почувствовали себя плохо. Со слов ветеринара, животные поступали с одинаковыми симптомами: судороги и высокая температура. У владельцев пострадавших животных есть подозрение, что собаки отравились не едой, а некими ядовитыми парами. При этом горожане опасаются, что от неизвестного яда могут пострадать и маленькие дети.