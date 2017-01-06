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13:00 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Короткое замыкание стало причиной пожара на складе в Волгоградской области

5 января в рабочем поселке Быково Волгоградской области в 10 часов утра короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в складском помещении. ​

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, на улице Набережная горел кирпичный склад размером 10×15 метров по всей площади. Во время пожара обрушилась кровля.

На протяжении трех часов пожарные боролись с огнем, полностью ликвидировать горение удалось в 13:15. Погибших и пострадавших нет. Специалисты предполагают, что ЧП произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

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