Короткое замыкание стало причиной пожара на складе в Волгоградской области

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, на улице Набережная горел кирпичный склад размером 10×15 метров по всей площади. Во время пожара обрушилась кровля.

На протяжении трех часов пожарные боролись с огнем, полностью ликвидировать горение удалось в 13:15. Погибших и пострадавших нет. Специалисты предполагают, что ЧП произошло из-за короткого замыкания электропроводки.