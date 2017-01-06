Короткое замыкание стало причиной пожара на складе в Волгоградской области
5 января в рабочем поселке Быково Волгоградской области в 10 часов утра короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в складском помещении.
5 января в рабочем поселке Быково Волгоградской области в 10 часов утра короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в складском помещении.
Как сообщают ВДТВ в
На протяжении трех часов пожарные боролись с огнем, полностью ликвидировать горение удалось в 13:15. Погибших и пострадавших нет. Специалисты предполагают, что ЧП произошло