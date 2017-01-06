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12:54 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростовчанин задержан за нападение на продавщицу цветочного павильона

23-летний ростовчанин задержан за нападение на продавщицу цветочного павильона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, в полицию обратилась женщина, которая заявила, что ночью в цветочном павильоне неизвестный, угрожая пистолетом, попытался забрать у нее деньги.

После того, как продавщица начала звать на помощь прохожих, подозреваемый скрылся.

Правоохранители задержали подозреваемого «по горячим следам». У него изъяли травматический пистолет.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

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