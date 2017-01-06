Ростовчанин задержан за нападение на продавщицу цветочного павильона
23-летний ростовчанин задержан за нападение на продавщицу цветочного павильона.
23-летний ростовчанин задержан за нападение на продавщицу цветочного павильона.
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После того, как продавщица начала звать на помощь прохожих, подозреваемый скрылся.
Правоохранители задержали подозреваемого «по горячим следам». У него изъяли травматический пистолет.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).