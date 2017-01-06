Полицейские Омска изъяли 11 свёртков с героином

Полицейские обнаружили тайники-закладки, где находилось 11 свёртков с героином. Кроме того, при обыске в квартире, которую арендовали подозреваемые, изъят пакет с наркотиками. Согласно заключению химической судебной экспертизы, общий вес изъятого героина составил 1,8 кг.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере). Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.