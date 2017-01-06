Полицейские Омска изъяли 11 свёртков с героином
Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух 26-летних жителей областного центра, сообщает официальный сайт регионального УМВД РФ.
Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух 26-летних жителей областного центра, сообщает официальный сайт регионального УМВД РФ.
Полицейские обнаружили
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере). Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.