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12:50 (мск), источник: АиФ Омск

Полицейские Омска изъяли 11 свёртков с героином

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух 26-летних жителей областного центра, сообщает официальный сайт регионального УМВД РФ.

Полицейские обнаружили тайники-закладки, где находилось 11 свёртков с героином. Кроме того, при обыске в квартире, которую арендовали подозреваемые, изъят пакет с наркотиками. Согласно заключению химической судебной экспертизы, общий вес изъятого героина составил 1,8 кг.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере). Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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