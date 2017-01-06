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13:24 (мск), источник: Newslab.ru

В ДТП на трассе «Ачинск-Красноярск» погибли два человека (видео)

На трассе в Красноярском крае в результате аварии погибли двое пожилых людей, ещё двое человек пострадали.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло днём 6 января на трассе «Ачинск — Красноярск». «Жигули» выехали на полосу встречного движения и врезались в иномарку. Очевидцы рассказали, что в отечественной машине оказались зажатыми дедушка с бабушкой, а во втором автомобиле пострадали женщина с мужчиной.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что «Жигули» двигались в направлении Красноярска и пошли на обгон большегруза, но каким-то образом оказались на встречной полосе и врезались в автомобиль Kia. По уточнённым данным полиции, водитель и пассажир отечественного авто все же погибли. Их точный возраст пока устанавливается, но известно, что это пожилые люди. Водитель и пассажир иномарки отделались травмами.

В дорожной полиции отметили, что в настоящее время на трассах сохраняются сложные условия — из-за меняющейся погоды там наблюдается гололедица. В этой связи автомобилистов призывают быть особенно внимательными на дорогах.

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