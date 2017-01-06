В ДТП на трассе «Ачинск-Красноярск» погибли два человека (видео)

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло днём 6 января на трассе «Ачинск — Красноярск». «Жигули» выехали на полосу встречного движения и врезались в иномарку. Очевидцы рассказали, что в отечественной машине оказались зажатыми дедушка с бабушкой, а во втором автомобиле пострадали женщина с мужчиной.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что «Жигули» двигались в направлении Красноярска и пошли на обгон большегруза, но каким-то образом оказались на встречной полосе и врезались в автомобиль Kia. По уточнённым данным полиции, водитель и пассажир отечественного авто все же погибли. Их точный возраст пока устанавливается, но известно, что это пожилые люди. Водитель и пассажир иномарки отделались травмами.