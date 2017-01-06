В ДТП на трассе «Ачинск-Красноярск» погибли два человека (видео)
На трассе в Красноярском крае в результате аварии погибли двое пожилых людей, ещё двое человек пострадали.
На трассе в Красноярском крае в результате аварии погибли двое пожилых людей, ещё двое человек пострадали.
Как сообщили очевидцы, ДТП произошло днём 6 января на трассе «Ачинск — Красноярск». «Жигули» выехали на полосу встречного движения и врезались в иномарку. Очевидцы рассказали, что в отечественной машине оказались зажатыми дедушка с бабушкой, а во втором автомобиле пострадали женщина с мужчиной.
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В дорожной полиции отметили, что в настоящее время на трассах сохраняются сложные условия —