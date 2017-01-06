В Киеве в ДТП пострадали пятеро детей
Некоторые травмированные были доставлены в больницу.
Некоторые травмированные были доставлены в больницу.
В течение суток, 5 января, в
Об этом «Обозревателю» рассказали медики.
На Демеевской площади возле Центрального автовокзала под колеса автомобиля попал 6-летний ребенок. Медицинская помощь мальчику была оказана на месте.
На улице Драгоманова, 31 в Дарницком районе в ДТП пострадала 4-летняя
В Святошинском районе на углу улиц Подлесная и Наумова под колеса автомобиля попал 10-летний школьник. Мальчик получил множественные ссадины.
Возле Киевского ипподрома в Голосеевском районе в аварию попал автомобиль, в котором находились две 11-летние школьницы. Одной девочке медицинская помощь была оказана на месте, другая с многочисленными ушибами была доставлена в больницу.
Как сообщал «Обозреватель», 5 января в Киеве произошло тройное