В Киеве в ДТП пострадали пятеро детей

На улице Драгоманова, 31 в Дарницком районе в ДТП пострадала 4-летняя девочка-пассажир. В результате ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, и был доставлен в специализированную больницу «Охматдет».

На Демеевской площади возле Центрального автовокзала под колеса автомобиля попал 6-летний ребенок. Медицинская помощь мальчику была оказана на месте.

Об этом «Обозревателю» рассказали медики.

В течение суток, 5 января, в дорожно-транспортных происшествиях в Киеве пострадали пятеро детей.

В ДТП под Чугуевом погибли 6 человек, в том числе двое малолетних детей

В Святошинском районе на углу улиц Подлесная и Наумова под колеса автомобиля попал 10-летний школьник. Мальчик получил множественные ссадины.

Возле Киевского ипподрома в Голосеевском районе в аварию попал автомобиль, в котором находились две 11-летние школьницы. Одной девочке медицинская помощь была оказана на месте, другая с многочисленными ушибами была доставлена в больницу.