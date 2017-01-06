Сызранец хотел подрифтить на «Крузаке» для видео, но провалился под лед

Сначала молодой человек развлекался, управляя дорогим автомобилем на заснеженном берегу. Его товарищи на снегоходах снимали происходящее на видео. Однако, когда водитель внедорожника решил выехать на лёд озера, товарищи пытались остановить его.

После нескольких секунд выезда на озеро автомобиль вошел в дрифт, лед затрещал, и машина частично погрузилась в воду. Друзья водителя кинули ему трос и помогли покинуть тонущий автомобиль.

Через несколько минут внедорожник стоимостью около 5 миллионов рублей, практически полностью ушел на дно. Этот видеоролик стал одним из самых часто просматриваемых на YuoTube за последний месяц. На собственном примере водитель доказал опасность выезда на лёд на автомобиле.