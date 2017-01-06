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13:47 (мск), источник: Pro Город Самара

Сызранец хотел подрифтить на «Крузаке» для видео, но провалился под лед

В Сызрани мужчина выехал на лед на внедорожнике Toyota Land Cruiser, чтобы подрифтить для видео, но за считанные секунды пошёл на дно, сообщает КТВ-Луч.

Сначала молодой человек развлекался, управляя дорогим автомобилем на заснеженном берегу. Его товарищи на снегоходах снимали происходящее на видео. Однако, когда водитель внедорожника решил выехать на лёд озера, товарищи пытались остановить его.

После нескольких секунд выезда на озеро автомобиль вошел в дрифт, лед затрещал, и машина частично погрузилась в воду. Друзья водителя кинули ему трос и помогли покинуть тонущий автомобиль.

Через несколько минут внедорожник стоимостью около 5 миллионов рублей, практически полностью ушел на дно. Этот видеоролик стал одним из самых часто просматриваемых на YuoTube за последний месяц. На собственном примере водитель доказал опасность выезда на лёд на автомобиле.

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