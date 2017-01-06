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13:52 (мск), источник: НТА-Приволжье

Шестилетняя девочка отравилась угарным газом в Сормовском районе Нижнего Новгорода

Нижний Новгород. 6 января. НТА-Приволжье — Шестилетняя девочка отравилась угарным газом в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в ГУ МЧС по Нижегородской области, несчастный случай произошел 4 января.

В жилом доме на ул. Иванова произошло опрокидывание тяги вентиляции, в результате чего в квартиру начал поступать угарный газ. Из-за этого пострадала находившаяся в то время в квартире 6-летняя девочка, которая в кратчайшие сроки была доставлена в детскую городскую больницу № 1.

На данный момент девочка все еще госпитализирована и врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Специалисты в свою очередь устанавливают все причины случившегося опрокидывания тяги. Предположительно оно возникло из-за самовольно установленной вентиляции в кухне и ванной комнате.

Как сообщалось ранее, более 30 случаев отравления угарным газом произошло в Нижнем Новгороде в 2016 году.

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