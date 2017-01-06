Шестилетняя девочка отравилась угарным газом в Сормовском районе Нижнего Новгорода
Нижний Новгород. 6 января.
Нижний Новгород. 6 января.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в ГУ МЧС по Нижегородской области, несчастный случай произошел 4 января.
В жилом доме на ул. Иванова произошло опрокидывание тяги вентиляции, в результате чего в квартиру начал поступать угарный газ.
На данный момент девочка все еще госпитализирована и врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Специалисты в свою очередь устанавливают все причины случившегося опрокидывания тяги. Предположительно оно возникло
Как сообщалось ранее, более 30 случаев отравления угарным газом произошло в Нижнем Новгороде в 2016 году.