Подозреваемая в убийстве игуменьи Василиссы — гражданка Казахстана

МИНСК, 6 янв — Sputnik. Подозреваемая в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минская область) матушки Василиcсы, является гражданкой Казахстана, сообщили Sputnik в Борисовской епархии Белорусского экзархата.

В женском монастыре блаженной Ксении Петербургской в деревне Барань Борисовского района после полученных ножевых ранений скончалась игуменья монастыря матушка Василисса (Медведь). Следственный комитет расследует уголовное дело в связи с убийством. Подозреваемая в убийстве настоятельницы православного монастыря задержана.

«Согласно предварительной информации, ножевые ранения матушке Василиссе нанесла 29-летняя гражданка Республики Казахстан», — сообщили Sputnik в пятницу в епархии.

Эту женщину в монастыре временно приютили, потому что решили помочь ей в сложных житейских обстоятельствах, пояснили в епархии.

Собеседники Spuntik также рассказали, что накануне случившейся трагедии у этой молодой женщины заметили психическое расстройство.