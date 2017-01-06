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13:53 (мск), источник: Sputnik.by

Подозреваемая в убийстве игуменьи Василиссы — гражданка Казахстана

Настоятельнице православного монастыря были нанесены многочисленные ножевые ранения, от которых она скончалась в больнице.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 янв — Sputnik. Подозреваемая в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минская область) матушки Василиcсы, является гражданкой Казахстана, сообщили Sputnik в Борисовской епархии Белорусского экзархата.

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В женском монастыре блаженной Ксении Петербургской в деревне Барань Борисовского района после полученных ножевых ранений скончалась игуменья монастыря матушка Василисса (Медведь). Следственный комитет расследует уголовное дело в связи с убийством. Подозреваемая в убийстве настоятельницы православного монастыря задержана.

«Согласно предварительной информации, ножевые ранения матушке Василиссе нанесла 29-летняя гражданка Республики Казахстан», — сообщили Sputnik в пятницу в епархии.

Эту женщину в монастыре временно приютили, потому что решили помочь ей в сложных житейских обстоятельствах, пояснили в епархии.

Собеседники Spuntik также рассказали, что накануне случившейся трагедии у этой молодой женщины заметили психическое расстройство.

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