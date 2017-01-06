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13:49 (мск), источник: БЕЛТА

Трамвай сошел с рельсов в Минске

Утром 6 января при заезде на разворотное кольцо на ул. Долгобродской возле станции метро «Тракторный завод» одной тележкой с рельсов соскочил трамвай, что вызвало остановку движения трамваев на маршрутах № 3, 6, 9.

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трамвай сошел с рельсов при заезде на разворотное кольцо в Минске, пострадавших нет, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела перевозок филиала «Трамвайный парк» Виктор Восколей.

Утром 6 января при заезде на разворотное кольцо на ул. Долгобродской возле станции метро «Тракторный завод» одной тележкой с рельсов соскочил трамвай, что вызвало остановку движения трамваев на маршрутах № 3, 6, 9.

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