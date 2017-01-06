Дело пропавшего в Алматинской области бизнесмена расследуют как убийство

Несмотря на это, полицейские не теряют надежды найти Харланова живым. Ориентировка на пропавшего бизнесмена была разослана во все департаменты внутренних дел страны. Мужчину объявили в республиканский розыск.

«Мы сейчас пытаемся опросить и установить очевидцев и кто его в последний раз видел. Наши розыскные группы выехали по нескольким направлениям, в разные области Казахстана, чтобы провести мероприятия оперативного характера. Кроме того, к сотрудникам криминальной полиции Илийского РУВД, которые непосредственно занимаются розыском мужчины, подключилось Управление криминальной полиции области для расследования этого дела», — добавили в пресс-службе.

Дочь пропавшего бизнесмена Кристина Харланова рассказала, что по последним данным, которые ей озвучили полицейские, следователи допросили двух человек и затем их отпустили. Она заявила, что подозревает в причастности к делу сожительницу отца, ее брата и нового сожителя.

По словам Харлановой, в последний раз ее отца видели возле небольшого магазина в пригороде Капшагая, где между ним, новым сожителем и братом сожительницы якобы произошла драка. Также Харланова пожаловалась на ход расследования.

«Экспертизу тех вещей, которые были изъяты, до сих пор не провели. (…) Нам следователи ничего не говорят, ссылаются на тайну следствия. Следователь от нас бегает. Мы приезжаем к нему с утра и до вечера ждем его. Но мы все верим, что мой отец еще жив», — отмечает девушка.