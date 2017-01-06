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16:13 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В ДТП под Новосибирском с четырьмя участниками погибли 3 человека

Пассажирские автобусы ЛАЗ-695 «Львов» и Higer, а также грузовой автомобиль «ГАЗель» и внедорожник Audi столкнулись на 240-м километре Чуйского тракта 4 января.

Источник: Аргументы и факты

ДТП произошло около 20.15 по местному времени на границе Кохинского и Первомайского районов, сообщает группа новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» «Вконтакте».

В результате аварии три человека погибли, 29 человек получили травмы. Среди жертв происшествия есть дети.

Предполагается, что виновником ДТП мог стать один из автобусов. Его водитель пытался обогнать машину, которая шла впереди, и потерял управление. По словам очевидцев, дорога на месте происшествия была скользкой.

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