В Башкирии столкнулись три машины, пострадали взрослые и ребенок
УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане столкнулись три машины, пострадали взрослые и ребенок.
УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане столкнулись три машины, пострадали взрослые и ребенок.
ДТП произошло недалеко от Бирска, на 106 км автодороги
«Пострадали три человека, в том числе один ребенок. Водитель Nissan Qashqai, ехавший со стороны Уфы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами марки Lifan и «Лада Приора», — прокомментировали в
Данные о пострадавших уточняются.