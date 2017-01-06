Семья с годовалым ребенком попала в ДТП с фурой в Мензелинском районе

Сообщение об аварии поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 8. 22. В двух километрах от Мензелинска на мосту столкнулись грузовик «Рено Премиум», автомобили «Джили» и «Лада» 9-й модели.

В результате происшествия серьёзные травмы получили водитель и пассажиры отечественного автомобиля, в том числе годовалая девочка. По некоторым данным, отец ребенка впал в кому, младенец получил перелом обеих конечностей, а водитель был госпитализирован со скальпированной раной волосистой части головы и переломом пластинки теменной области.

Для ликвидации последствий аварии прибыли сотрудники ОГ ПСЧ № 122, которые оказали первую помощь пострадавшим до прибытия приезда медиков.