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15:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

Семья с годовалым ребенком попала в ДТП с фурой в Мензелинском районе

(Казань, 6 января, «Татар-информ»). В Мензелинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств, сообщил ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об аварии поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 8. 22. В двух километрах от Мензелинска на мосту столкнулись грузовик «Рено Премиум», автомобили «Джили» и «Лада» 9-й модели.

В результате происшествия серьёзные травмы получили водитель и пассажиры отечественного автомобиля, в том числе годовалая девочка. По некоторым данным, отец ребенка впал в кому, младенец получил перелом обеих конечностей, а водитель был госпитализирован со скальпированной раной волосистой части головы и переломом пластинки теменной области.

Для ликвидации последствий аварии прибыли сотрудники ОГ ПСЧ № 122, которые оказали первую помощь пострадавшим до прибытия приезда медиков.

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