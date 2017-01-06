Комиссия выясняет, при каких обстоятельствах получили травмы пассажиры А321
При каких обстоятельствах пассажиры самолета Аirbas получили травмы сейчас выясняет комиссия.
При каких обстоятельствах пассажиры самолета Аirbas получили травмы сейчас выясняет комиссия.
В Храброго работают специалисты «Росавиации», компании «Аэрофлот», а также прокуратура и Следственный комитет.
В момент происшествия на борту лайнера находились 167 человек. Еще 7 малышей были на руках у родителей. После ЧП за медицинской помощью обратились 6 человек.
По словам директора аэропорта «Храброво» Александра Корытного, сейчас выясняют, пассажиры получили травмы при посадке, или же во время эвакуации.