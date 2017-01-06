Комиссия выясняет, при каких обстоятельствах получили травмы пассажиры А321

В Храброго работают специалисты «Росавиации», компании «Аэрофлот», а также прокуратура и Следственный комитет.

В момент происшествия на борту лайнера находились 167 человек. Еще 7 малышей были на руках у родителей. После ЧП за медицинской помощью обратились 6 человек.

По словам директора аэропорта «Храброво» Александра Корытного, сейчас выясняют, пассажиры получили травмы при посадке, или же во время эвакуации.