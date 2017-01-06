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15:35 (мск), источник: Вести - Калининград

Комиссия выясняет, при каких обстоятельствах получили травмы пассажиры А321

При каких обстоятельствах пассажиры самолета Аirbas получили травмы сейчас выясняет комиссия.

В Храброго работают специалисты «Росавиации», компании «Аэрофлот», а также прокуратура и Следственный комитет.

В момент происшествия на борту лайнера находились 167 человек. Еще 7 малышей были на руках у родителей. После ЧП за медицинской помощью обратились 6 человек.

По словам директора аэропорта «Храброво» Александра Корытного, сейчас выясняют, пассажиры получили травмы при посадке, или же во время эвакуации.

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