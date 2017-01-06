Краснодарец застрелился в подземном переходе после неудачной попытки убить знакомую
В Краснодаре 6 января 58-летний мужчина застрелился в подземном переходе после попытки убить знакомую.
В Краснодаре 6 января 58-летний мужчина застрелился в подземном переходе после попытки убить знакомую.
«По версии следствия, мужчина спустился в подземный переход по улице Красной и, подойдя к одному из павильонов, произвел три выстрела в сторону 49-летней знакомой, после чего выстрелил себе в область подбородка», — рассказали в
От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте. Женщина не пострадала.
Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю 6 января 2017 года возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.