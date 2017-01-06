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15:06 (мск), источник: ЮГА.ру

Краснодарец застрелился в подземном переходе после неудачной попытки убить знакомую

В Краснодаре 6 января 58-летний мужчина застрелился в подземном переходе после попытки убить знакомую.

«По версии следствия, мужчина спустился в подземный переход по улице Красной и, подойдя к одному из павильонов, произвел три выстрела в сторону 49-летней знакомой, после чего выстрелил себе в область подбородка», — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте. Женщина не пострадала.

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю 6 января 2017 года возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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