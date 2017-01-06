Легендарный хозяин свалки в Городищенском районе Волгоградской области вновь оштрафован

Свалка должна была быть закрыта в 2014 году согласно решению суда. А территория — рекультивирована. Однако здесь по-прежнему продолжается прием отходов от организаций и физических лиц, сообщают ВДТВ в облкомприроды.

Во время рейдов специалистов комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области, здесь было задержано несколько водителей, сбрасывавших строительный и бытовой мусор прямо на почву. Завершено расследование факта несанкционированного сброса отходов на почву. В итоге в отношении ИП Нечаев составлен протокол и назначен штраф 50 тысяч рублей.

Мировой суд признал предпринимателя виновным и назначил ему штраф в размере 4 тысячи рублей. До настоящего времени решение суда Нечаевым не исполнено. Информация направлена в адрес УФССП по Волгоградской области для принятия мер. Всего в этом году за нарушения природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами инспекторами облкомприроды в адрес виновных лиц вынесено более 600 постановлений и назначено более 7 миллионов рублей штрафов.