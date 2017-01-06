В Арамиле четверо мужчин вынесли из магазина пиво, сигареты и водку
Четверо мужчин украли из одного из магазинов в Арамиле пиво, водку и сигареты, сообщили 6 января «АиФ-Урал» в
Четверо мужчин украли из одного из магазинов в Арамиле пиво, водку и сигареты, сообщили 6 января «АиФ-Урал» в
На место происшествия выезжала группа быстрого реагирования. Сотрудники нацгвардии обнаружили разбитое стекло в оконном проеме. Во дворе были свежие следы на снегу.
Грабителей удалось обнаружить неподалеку в бараке. Мужчины как раз распивали добытый «улов». Совместно с коллегами из отдела полиции города Арамиля сотрудники нацгвардии задержали четверых грабителей 1968, 1984, 1996 и 1998 года рождения.
В ходе разбирательств выяснилось, что трое из четырех мужчин привлекались ранее к уголовной ответственности за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц». Задержанным теперь светит до пяти лет лишения свободы.