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17:46 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Арамиле четверо мужчин вынесли из магазина пиво, сигареты и водку

Четверо мужчин украли из одного из магазинов в Арамиле пиво, водку и сигареты, сообщили 6 января «АиФ-Урал» в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области.

На место происшествия выезжала группа быстрого реагирования. Сотрудники нацгвардии обнаружили разбитое стекло в оконном проеме. Во дворе были свежие следы на снегу.

Грабителей удалось обнаружить неподалеку в бараке. Мужчины как раз распивали добытый «улов». Совместно с коллегами из отдела полиции города Арамиля сотрудники нацгвардии задержали четверых грабителей 1968, 1984, 1996 и 1998 года рождения.

В ходе разбирательств выяснилось, что трое из четырех мужчин привлекались ранее к уголовной ответственности за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц». Задержанным теперь светит до пяти лет лишения свободы.

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