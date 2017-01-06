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16:34 (мск), источник: Tengrinews

В Актобе осудили школьников, планировавших теракты в России

Двое школьников из Актобе согласились вступить в террористическую группу и принять участие в терактах.

Источник: Tengrinews

В Актобе осудили семерых человек, включая нескольких несовершеннолетний. Группа планировала теракты в России, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области.

Все семеро жителей Актюбинской области обвинялись по статьям 257, части 1−2, 174, части 1, 256, части 2 УК РК (в создании и участие в террористической группе, пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни). Согласно материалам дела, группу создал актюбинец Кудайбергенов. 19 августа 2016 года он со своими сторонниками Есенгуловым, Боранбаевым и школьниками Болатбаевым и Сейткали встретились в арендованной квартире. Там он и был назначен «эмиром», а казначеем стал Балтабаев. Для вооружения террористической группы и совершения нападения на сотрудников полиции, Кудайбергенов собирался взять из дома два охотничьих ружья 16 калибра с патронами.

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21 августа 2016 года Кудайбергенов собрал членов террористической группы во дворе школы № 13 Актобе и принял новых членов: Бисенгали и двое школьников Сабитова и Жалгаса. Он рассказал им, что в планах группы совершение терактов в ночных клубах и ТРЦ на территории России. Следователи также установили, что Есенгулов создал страницу в соцсети, где размещал материалы радикального и экстремисткого характера, в которых содержались призывы к участию в вооруженном джихаде. 28—30 августа 2016 года полицейские задержали Кудайбергенова вместе со своими сторонниками Есенгуловым, Бисенғали, несовершеннолетними Болатбаевым, Сейтқали, Жалғас, Сабитовым.

«При вынесении приговора суд учел все смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, возраст подсудимых, признание осужденными своей вины и раскаяние в содеянном, а также то, что осужденными совершены тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с терроризмом на почве религиозной розни», — отмечается в сообщении суда.

Приговором суда от 6 января 2017 года Кудайбергенов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьи 257, части 1 УК РК — «Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности», и ему назначено 9 лет лишения свободы, в исправительной колонии строгого режима. Балтабаев осужден по этой же статье и лишен свободы на 8 лет с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также по этой статье на 8 лет осужден несовершеннолетний Сейткали. Он будет отбывать наказание в воспитательной колонии общего режима. Есенғұлов осужден по по статье 257, части 1 УК РК — «Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности» к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, по статье 174, части 1 УК РК — «Разжигание религиозной розни» к 3 годам лишения свободы, по статье 256 части 2 УК РК — «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма» к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Окончательно суд определил ему 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией имущества.

Еще одного школьника Жалгаса суд признал виновным по статье 257, части 2 УК РК — «Участие в деятельности террористической группы или в совершаемых ею актах терроризма», он осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии общего режима. Сабитов признан виновным по статье 257, части 2 УК РК — «Участие в деятельности террористической группы или в совершаемых ею актах терроризма» и осужден на 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Бисенғали осужден по статье 257, части 2 УК РК — «Участие в деятельности террористической группы или в совершаемых ею актах терроризма» и приговорен к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества. Приговор пока не вступил в законную силу.

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