В Чебаркуле с балкона санатория выпал 5-летний ребёнок
Семья пострадавшей девочки приехала на отдых из Челябинска.
Семья пострадавшей девочки приехала на отдых из Челябинска.
Ребёнок выпал с балкона санатория в Чебаркуле, сообщает 31tv.ru.
Вечером 5 января пятилетняя девочка, оставшаяся без присмотра родителей, выпала с третьего этажа гостевого дома на балкон второго этажа.
Ребёнка госпитализировали с закрытой
По данным спасательной службы, ребёнок вместе с семьёй приехал отдыхать на озере Еловом из Челябинска.
Напомним, в декабре минувшего года в Челябинске разбился пациент больницы, выпав с 5 этажа. Мужчина находился на стационарном лечении.