В Чебаркуле с балкона санатория выпал 5-летний ребёнок

Ребёнок выпал с балкона санатория в Чебаркуле, сообщает 31tv.ru.

Вечером 5 января пятилетняя девочка, оставшаяся без присмотра родителей, выпала с третьего этажа гостевого дома на балкон второго этажа.

Ребёнка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой в Чебаркульскую городскую больницу. С сообщением о ЧП в полицию обратился свидетель произошедшего.

По данным спасательной службы, ребёнок вместе с семьёй приехал отдыхать на озере Еловом из Челябинска.

Напомним, в декабре минувшего года в Челябинске разбился пациент больницы, выпав с 5 этажа. Мужчина находился на стационарном лечении.