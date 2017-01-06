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16:42 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Чебаркуле с балкона санатория выпал 5-летний ребёнок

Семья пострадавшей девочки приехала на отдых из Челябинска.

Источник: Аргументы и факты

Ребёнок выпал с балкона санатория в Чебаркуле, сообщает 31tv.ru.

Вечером 5 января пятилетняя девочка, оставшаяся без присмотра родителей, выпала с третьего этажа гостевого дома на балкон второго этажа.

Ребёнка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой в Чебаркульскую городскую больницу. С сообщением о ЧП в полицию обратился свидетель произошедшего.

По данным спасательной службы, ребёнок вместе с семьёй приехал отдыхать на озере Еловом из Челябинска.

Напомним, в декабре минувшего года в Челябинске разбился пациент больницы, выпав с 5 этажа. Мужчина находился на стационарном лечении.

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