Снегопад оставил без света жителей 20 населенных пунктов Молдовы
Снежный коллапс в Молдове: десятки населенных пунктов без света, заблокированные трассы и закрытые погранпункты.
Снежный коллапс в Молдове: десятки населенных пунктов без света, заблокированные трассы и закрытые погранпункты.
КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Снегопад и метели оставили без электричества жителей 20 населенных пунктов на юге Молдовы, сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД республики.
Речь идет о районах Кагул, Леова, Басарабяска и АТО Гагаузия.
Также приостановлено движение грузовых транспортных средств на трассах R 34
В стране действует сразу два кода метеоопасности: «оранжевый» — в связи с сильным снегом, метелями и снежными заносами и «желтый» —
Спасатели рекомендуют автолюбителям, выезжающим в путь, запастись подручными средствами, которые позволят вызволить машину из снежного плена.
В багажнике должна быть лопата, небольшой мешок с песком, не лишними могут оказаться цепи противоскольжения.
Выдвигаясь в дорогу, мобильные телефоны должны быть всегда заряженными. В экстренных случаях необходимо звонить по телефону — 901.