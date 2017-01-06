Снегопад оставил без света жителей 20 населенных пунктов Молдовы

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Снегопад и метели оставили без электричества жителей 20 населенных пунктов на юге Молдовы, сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД республики.

Речь идет о районах Кагул, Леова, Басарабяска и АТО Гагаузия.

Также приостановлено движение грузовых транспортных средств на трассах R 34 Кагул-Джурджулешты, М3 Бурэчень-Вулканешты. Соответствующее решение принято с целью не допустить блокирования дорог и избежать ситуаций риска.

В стране действует сразу два кода метеоопасности: «оранжевый» — в связи с сильным снегом, метелями и снежными заносами и «желтый» — из-за резкого похолодания.

Спасатели рекомендуют автолюбителям, выезжающим в путь, запастись подручными средствами, которые позволят вызволить машину из снежного плена.

В багажнике должна быть лопата, небольшой мешок с песком, не лишними могут оказаться цепи противоскольжения.

Выдвигаясь в дорогу, мобильные телефоны должны быть всегда заряженными. В экстренных случаях необходимо звонить по телефону — 901.