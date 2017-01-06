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17:05 (мск), источник: РИА Новости

Московская полиция задержала мужчину, стрелявшего из автомата в воздух

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего в воздух из автомата в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе проверки видеоролика размещенного в сети интернет, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета похожего на автоматическое оружие, сотрудниками УУР ГУ МВД России по Москве установлен и задержан молодой человек, который производил выстрелы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, задержанным оказался 28-летний уроженец Махачкалы, который приехал в Москву с целью трудоустройства и проживал в одном из московских хостелов.

В настоящее время материалы направлены в следственные органы.

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© Ньюстюб
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