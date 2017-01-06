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17:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области ревнивец разбил машину сожителя бывшей жены

Полицейские нашли 35-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля.

Житель Бутурлиновского района разбил стекла и испортил кузов Daewoo Nexia, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области в пятницу, 6 января.

Автовладелец, 40-летний местный житель, сообщил о происшествии в полицию 4 июля 2016 года. Стражи порядка не смогли оперативно задержать хулигана — мужчина успел скрыться. Злоумышленник уехал на заработки и с лета 2016 года не возвращался домой. Правоохранители выяснили, что мужчина собирается приехать к новогодним праздникам. Полицейские дождались и поймали мужчину.

Он признался, что испортил иномарку из ревности. Хозяин машины сожительствовал с бывшей женой мужчины. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Ущерб автовладельцу оценили в 30 тыс. рублей.

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