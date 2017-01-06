В Воронежской области ревнивец разбил машину сожителя бывшей жены
Полицейские нашли 35-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля.
Полицейские нашли 35-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля.
Житель Бутурлиновского района разбил стекла и испортил кузов Daewoo Nexia, сообщила
Автовладелец, 40-летний местный житель, сообщил о происшествии в полицию 4 июля 2016 года. Стражи порядка не смогли оперативно задержать хулигана — мужчина успел скрыться. Злоумышленник уехал на заработки и с лета 2016 года не возвращался домой. Правоохранители выяснили, что мужчина собирается приехать к новогодним праздникам. Полицейские дождались и поймали мужчину.
Он признался, что испортил иномарку из ревности. Хозяин машины сожительствовал с бывшей женой мужчины. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Ущерб автовладельцу оценили в 30 тыс. рублей.