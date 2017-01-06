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17:22 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области перевернулась иномарка: погиб мужчина

5 января в Нижегородской области на 24 км автодороги Городец — Кантаурово перевернулась иномарка.

Мужчина-пассажир погиб. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Женщина, сидевшая за рулем автомобиля Hyundai, не справилась с управлением. Машина слетела в кювет и перевернулась. В результате погиб пассажир иномарки — 33-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде автобус с пассажирами «влетел» в столб.

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