В Нижегородской области перевернулась иномарка: погиб мужчина
5 января в Нижегородской области на 24 км автодороги Городец — Кантаурово перевернулась иномарка.
5 января в Нижегородской области на 24 км автодороги Городец — Кантаурово перевернулась иномарка.
Женщина, сидевшая за рулем автомобиля Hyundai, не справилась с управлением. Машина слетела в кювет и перевернулась. В результате погиб пассажир иномарки — 33-летний мужчина.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде автобус с пассажирами «влетел» в столб.