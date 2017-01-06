Подозреваемая в убийстве монахини является белоруской
Ранее сообщалось, что настоятельницу монастыря в Беларуси убила гражданка Казахстана.
Ранее сообщалось, что настоятельницу монастыря в Беларуси убила гражданка Казахстана.
АСТАНА, 6 янв — Sputnik. Названная казахстанкой подозреваемая в убийстве монахини женщина является гражданкой Беларуси, сообщил в пятницу РИА Новости начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.
Ранее
«Данная женщина является гражданкой Беларуси. У нее белорусский паспорт», — сказал Бегун.
Он уточнил, что женщина, о которой идет речь, является уроженкой Казахстана, но уже долгое время проживает в Беларуси.