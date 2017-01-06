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17:11 (мск), источник: Sputniknews.kz

Подозреваемая в убийстве монахини является белоруской

Ранее сообщалось, что настоятельницу монастыря в Беларуси убила гражданка Казахстана.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 6 янв — Sputnik. Названная казахстанкой подозреваемая в убийстве монахини женщина является гражданкой Беларуси, сообщил в пятницу РИА Новости начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

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Ранее пресс-служба Борисовской православной епархии сообщила, что женщина, убившая настоятельницу Свято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе матушку Василиссу, является гражданкой Казахстана.

«Данная женщина является гражданкой Беларуси. У нее белорусский паспорт», — сказал Бегун.

Он уточнил, что женщина, о которой идет речь, является уроженкой Казахстана, но уже долгое время проживает в Беларуси.

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