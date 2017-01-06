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17:31 (мск), источник: РИА Новости

В Севастополе мужчина пытался сжечь российский флаг

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости. В центре Севастополя неизвестный мужчина пытался сжечь российский флаг, но был задержан сотрудниками частного охранного предприятия, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, мужчина выкрикивал угрозы в адрес российской власти, в результате охранники вызвали наряд полиции.

Прибывшие на место происшествия в Артиллерийскую бухту полицейские столкнулись с активным сопротивлением. Неизвестный, продолжая выкрикивать оскорбления, нанес несколько ударов полицейскому, после чего стал вырываться от пытавшихся его успокоить охранников и правоохранителей.

Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах Севастополя, с подобным агрессивным поведением за последние 2,5 года полицейские столкнулись впервые.

«Это был целый поток оскорблений, от мужчины шел сильный запах спиртного, но пьяным назвать его было нельзя», — сказал собеседник агентства.‎.

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