В Крыму грузовик врезался в автобус, пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при столкновении грузовика DAF и автобуса «ПАЗ» на автодороге Симферополь — Феодосия, сообщает УГИБДД Крыма.
Четыре человека пострадали при столкновении грузовика DAF и автобуса «ПАЗ» на автодороге Симферополь — Феодосия, сообщает УГИБДД Крыма.
5 января водитель грузовика, объезжая препятствие, выехал на встречную полосу и врезался в автобус. В то же время водитель «ПАЗа» выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество, поворачивая налево.
В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса. Двое из них получили переломы, у троих — закрытые