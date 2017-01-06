В Крыму грузовик врезался в автобус, пострадали четыре человека

5 января водитель грузовика, объезжая препятствие, выехал на встречную полосу и врезался в автобус. В то же время водитель «ПАЗа» выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество, поворачивая налево.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса. Двое из них получили переломы, у троих — закрытые черепно-мозговые травмы.