Около 2,5 тысячи человек не смогли вовремя улететь из Калининграда из-за ЧП
КАЛИНИНГРАД, 6 янв — РИА Новости. Около 2,5 тысячи пассажиров не смогли вовремя улететь из Калининграда
КАЛИНИНГРАД, 6 янв — РИА Новости. Около 2,5 тысячи пассажиров не смогли вовремя улететь из Калининграда
В ночь на 4 января в калининградском аэропорту «Храброво» в 23.55 мск самолет «Аэрофлота» Airbus A-320, выполнявший рейс Москва — Калининград, выкатился при посадке на пять метров за пределы
Самолет удалось эвакуировать со
«Вследствие данного происшествия произошла многочасовая задержка рейсов на вылет из аэропорта и прилет по различным направлениям России. Четвертого января было отменено 19 рейсов, в результате 2452 пассажира не вылетели из Калининграда», — сообщила Авдеева.
Она отметила, что сотрудники прокуратуры проверяли соблюдение требований законодательства о правах пассажиров. В частности, проверено обеспечение пассажиров горячим питанием (за ним обратились и получили 1,6 тысячи человек), размещение в гостиницах, предоставление услуг медпункта. За эти дни за медицинской помощью в аэропорту обратилось 73 человека, в том числе дети.
«Наибольшее количество жалоб поступило на работу авиакомпаний в связи с недостаточным информированием, а также сбоями при отправке пассажиров и багажа. В настоящее время воздушное сообщение восстановлено, проверка соблюдения законодательства в сфере защиты прав пассажиров продолжается, принимаются меры прокурорского реагирования», — отметила Авдеева.
Первый после простоя рейс калининградский аэропорт принял в четверг в 07.22 (08.22 мск). Работа калининградского аэропорта «Храброво» нормализовалась и вошла в график после суток закрытия только в четверг после обеда.