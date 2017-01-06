Румынский консул в Молдове попал в ДТП
Автомобиль посольства Румынии в Молдове, в котором находился румынский консул Иоан Дэниел, попал в
Автомобиль посольства Румынии в Молдове, в котором находился румынский консул Иоан Дэниел, попал в
«Автомобиль посольства, находящийся на выезде, был вовлечен в
По его словам, в аварии не были вовлечены другие транспортные средства.
Метеорологи выпустили оранжевый код для центральных и южных районов Молдовы в связи с сильными снегопадами. В последующие дни снегопады продолжатся и сохранятся низкие температуры, а в некоторых местах высота снежного покрова будет превышать 17 см.