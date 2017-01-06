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18:23 (мск), источник: Noi.md

Румынский консул в Молдове попал в ДТП

Автомобиль посольства Румынии в Молдове, в котором находился румынский консул Иоан Дэниел, попал в дорожно-транспортное происшествие возле села Пожэрены Хынчештского района. Информация была подтверждена пресс-секретарем по посольства Раду Филипом, сообщает deschide.md.

Источник: Noi.md

«Автомобиль посольства, находящийся на выезде, был вовлечен в дорожно-транспортное происшествие. Двум представителям посольства была оказана медицинская помощь, поскольку они получили легкие травмы», — уточнил Раду Филип.

По его словам, в аварии не были вовлечены другие транспортные средства.

Метеорологи выпустили оранжевый код для центральных и южных районов Молдовы в связи с сильными снегопадами. В последующие дни снегопады продолжатся и сохранятся низкие температуры, а в некоторых местах высота снежного покрова будет превышать 17 см.

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