Румынский консул в Молдове попал в ДТП

«Автомобиль посольства, находящийся на выезде, был вовлечен в дорожно-транспортное происшествие. Двум представителям посольства была оказана медицинская помощь, поскольку они получили легкие травмы», — уточнил Раду Филип.

По его словам, в аварии не были вовлечены другие транспортные средства.

Метеорологи выпустили оранжевый код для центральных и южных районов Молдовы в связи с сильными снегопадами. В последующие дни снегопады продолжатся и сохранятся низкие температуры, а в некоторых местах высота снежного покрова будет превышать 17 см.