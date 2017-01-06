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18:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве на Оболони обнаружили склад оружия и наркотики

В столичной полиции сообщили, что в квартире изъяты не только оружие и боеприпасы, но и наркотические вещества растительного и химического происхождения.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В Оболонском районе столицы правоохранительные органы в одной из квартир ранее судимого мужчины изъяли две гранаты с запалами, предмет похожий на пистолет, четыре магазина от оружия и пять патронов, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева. Оружие, обнаруженное в одной из квартир на столичной Оболони.

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«Участковый офицер вместе с напарником пришел в квартиру правонарушителя, но человек упорно пытался не допустить, чтобы правоохранители попали внутрь помещения. Такое поведение имело свое объяснение: во время поверхностного осмотра квартиры полицейские обнаружили две гранаты “РГД-5” с запалами, пистолет марки “Dreyse” с двумя магазинами, два магазина от автомата Калашникова и пять патронов калибром 7,62 мм», — сообщает подробности полиция.

Кроме этого, правоохранители проверили еще двух жителей данной квартиры и обнаружили у них наркотические вещества растительного и химического происхождения. Все изъятые предметы и вещества направлены на соответствующие экспертные исследования. Наркотические вещества, обнаруженные в одной из квартир на столичной Оболони.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

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