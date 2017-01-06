В Караганде бандиты в медицинских масках ограбили магазин часов на 50 млн тенге
Хозяин бутика назначил награду за информацию о грабителях.
Хозяин бутика назначил награду за информацию о грабителях.
Злоумышленники вынесли из бутика позолоченные, серебреные, а также часы с бриллиантовыми камушками на 50 миллионов тенге. Видео с места преступления появилось в Интернете. Поисками подозреваемых занимается полиция, передает корреспондент NUR.KZ.
На видеозаписи с камеры наблюдения заметно, что ограбление было совершено 24-го декабря 2016 года. Утром продавщица, как обычно, отключила сигнализацию и открыла бутик.
Примерно в 10:20 в отдел зашел молодой человек в медицинской маске и попросил ее предложить ему дорогие часы для подарка. Когда девушка повернулась к нему спиной, мужчина набросился на нее, повалил на пол и ударил электрошокером. Затем преступник связал девушку.
«Он связал ей руки и ноги скотчем. Затем заклеил рот и глаза. Потом он позвал своего товарища, и они вместе очистили витрины. Они забрали очень дорогие часы, известных фирм. Мне нанесен ущерб в 50 миллионов тенге. Мы сразу же обратились в полицию. Злоумышленников ищут. Но я назначил вознаграждение за информацию о них», — рассказал владелец бутика.
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«Начато досудебное расследование по статье “Грабеж”. Сейчас полицейские проводят
В случае если преступники будут пойманы и их вину докажут им грозит от трех до семи лет ограничения либо лишения свободы с конфискацией имущества.