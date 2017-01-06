В Караганде бандиты в медицинских масках ограбили магазин часов на 50 млн тенге

Злоумышленники вынесли из бутика позолоченные, серебреные, а также часы с бриллиантовыми камушками на 50 миллионов тенге. Видео с места преступления появилось в Интернете. Поисками подозреваемых занимается полиция, передает корреспондент NUR.KZ.

На видеозаписи с камеры наблюдения заметно, что ограбление было совершено 24-го декабря 2016 года. Утром продавщица, как обычно, отключила сигнализацию и открыла бутик.

Примерно в 10:20 в отдел зашел молодой человек в медицинской маске и попросил ее предложить ему дорогие часы для подарка. Когда девушка повернулась к нему спиной, мужчина набросился на нее, повалил на пол и ударил электрошокером. Затем преступник связал девушку.