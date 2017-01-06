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19:10 (мск), источник: Nur.kz

В Караганде бандиты в медицинских масках ограбили магазин часов на 50 млн тенге

Хозяин бутика назначил награду за информацию о грабителях.

Источник: Nur.kz

Злоумышленники вынесли из бутика позолоченные, серебреные, а также часы с бриллиантовыми камушками на 50 миллионов тенге. Видео с места преступления появилось в Интернете. Поисками подозреваемых занимается полиция, передает корреспондент NUR.KZ.

На видеозаписи с камеры наблюдения заметно, что ограбление было совершено 24-го декабря 2016 года. Утром продавщица, как обычно, отключила сигнализацию и открыла бутик.

Примерно в 10:20 в отдел зашел молодой человек в медицинской маске и попросил ее предложить ему дорогие часы для подарка. Когда девушка повернулась к нему спиной, мужчина набросился на нее, повалил на пол и ударил электрошокером. Затем преступник связал девушку.

«Он связал ей руки и ноги скотчем. Затем заклеил рот и глаза. Потом он позвал своего товарища, и они вместе очистили витрины. Они забрали очень дорогие часы, известных фирм. Мне нанесен ущерб в 50 миллионов тенге. Мы сразу же обратились в полицию. Злоумышленников ищут. Но я назначил вознаграждение за информацию о них», — рассказал владелец бутика.

В пресс-службе ДВД Карагандинской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование.

«Начато досудебное расследование по статье “Грабеж”. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей подозреваемых», — сообщили в ведомстве.

В случае если преступники будут пойманы и их вину докажут им грозит от трех до семи лет ограничения либо лишения свободы с конфискацией имущества.

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