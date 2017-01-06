Глава СК поручил привлечь к ответственности напавших на полицейского в Петербурге

Как сообщила ТАСС и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко, «как стало известно, 30 декабря несколько мужчин в Выборгском районе Санкт-Петербурга около станции метро “Лесная” грубо нарушали общественный порядок и были остановлены сотрудниками полиции».

В ответ на законные требования предъявить документы нарушители отказались подчиниться и продолжили агрессивное поведение, причем один из нападавших пытался завладеть табельным оружием полицейского. Сотрудник полиции был вынужден выстрелить в руку нападавшего, предварительно сделав предупредительный выстрел в воздух.

«По указанию председателя СК Александра Бастрыкина Главным следственным управлением по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (“Применение насилия в отношении представителя власти”) в отношении лиц, не подчинявшихся законным требованиям полицейских и оказавших сопротивление представителям власти», — сказала Петренко.

В настоящее время все нарушители доставлены в следственный отдел. Следователями устанавливается роль каждого. В ближайшее время по результатам допросов и иных следственных действий будет решен вопрос о процессуальном задержании фигурантов.