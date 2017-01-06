Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Польша отправила России ноту, связанную с заявлением Путина
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Первая «первая леди». За что советский народ не любил Горбачеву5 января 1932 года родилась Раиса Горбачева, супруга последнего лидера СССР.
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
"Ехидная шутка": Россия ответила на санкции Обамы - СМИ
"ДНР и ЛНР остался месяц": Рада о взятие Донбасса
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
10«Мин нет»
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
19:08 (мск), источник: ТАСС

Глава СК поручил привлечь к ответственности напавших на полицейского в Петербурге

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности лиц, оказавших сопротивление полицейским в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила ТАСС и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко, «как стало известно, 30 декабря несколько мужчин в Выборгском районе Санкт-Петербурга около станции метро “Лесная” грубо нарушали общественный порядок и были остановлены сотрудниками полиции».

В ответ на законные требования предъявить документы нарушители отказались подчиниться и продолжили агрессивное поведение, причем один из нападавших пытался завладеть табельным оружием полицейского. Сотрудник полиции был вынужден выстрелить в руку нападавшего, предварительно сделав предупредительный выстрел в воздух.

«По указанию председателя СК Александра Бастрыкина Главным следственным управлением по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (“Применение насилия в отношении представителя власти”) в отношении лиц, не подчинявшихся законным требованиям полицейских и оказавших сопротивление представителям власти», — сказала Петренко.

В настоящее время все нарушители доставлены в следственный отдел. Следователями устанавливается роль каждого. В ближайшее время по результатам допросов и иных следственных действий будет решен вопрос о процессуальном задержании фигурантов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Глава Пентагона утверждает, что РФ пытается уменьшить влияние США в мире
Покидающий свой пост глава Пентагона пожаловался на Путина
Китай пригрозил проверить компании США из-за политики Трампа
В Актобе осудили планировавших теракты в России экстремистов
Американская танковая бригада прибудет в Польшу 12 января
Пентагон сообщил об уничтожении главаря ИГ в Сирии
Индийский актер Ом Пури скончался от сердечного приступа
Папа римский поздравил православный мир с наступающим Рождеством
Спорт
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ Все свои молодежные чемпионаты мира Брагин завершал в финалах. Увы, но в этом году россияне до решающего матча не добрались, уступив сборной США
Авто
Лучшее за 2016: 28 панфиловцев 75 лет спустя Почему на братской могиле не 28 фамилий? Зачем одну стерли с памятника? Как горстка бойцов без тяжелого вооружения сдержала полсотни танков? Насчет самого легендарного подвига Великой Отечественной и спустя 75 лет возникают вопросы. А есть ли ответы?
Hi-Tech
Видео дня: робот-яйцо Panasonic Как работает робот-компаньон, напоминающий яйцо? Видео дня
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
6 причин отказаться от открытой планировки
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь