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22:01 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Одесской области из-за непогоды обесточены 27 населенных пунктов

Одесская ОГА сообщает, что для восстановления электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших от непогоды, работают 62 бригады и 72 единицы техники.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В Одесской области из-за непогоды без электроснабжения остались жители 27 населенных пунктов в 10 районах, сообщает пресс-служба Одесской ОГА на своей странице в Facebook.

«В Болградском, Измаильском, Саратском, Ивановском, Овидиопольском районах без электроснабжения по 1 населенному пункту, в Килийском — 7, в Татарбунарском — 8 населенных пунктов, в Белгород-Днестровском — 2, в Лиманском — 4 населенных пункта», — сообщает ОГА.

Для восстановления электроснабжения от ПАО «Энергопоставляющая компания «Одессаоблэнерго» работает 62 бригады и 72 единицы техники.

Напомним, из-за непогоды в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Черкасской областях 6 января ограничено движение автотранспорта. Синоптики обещают резкое ухудшение погоды, метели, порывы ветра 15−22 м/с, резким снижением температуры воздуха до минус 25 градусов.

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