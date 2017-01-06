В Одесской области из-за непогоды обесточены 27 населенных пунктов
Одесская ОГА сообщает, что для восстановления электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших от непогоды, работают 62 бригады и 72 единицы техники.
Одесская ОГА сообщает, что для восстановления электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших от непогоды, работают 62 бригады и 72 единицы техники.
КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В Одесской области
«В Болградском, Измаильском, Саратском, Ивановском, Овидиопольском районах без электроснабжения по 1 населенному пункту, в Килийском — 7, в Татарбунарском — 8 населенных пунктов, в
Для восстановления электроснабжения от ПАО «Энергопоставляющая компания «Одессаоблэнерго» работает 62 бригады и 72 единицы техники.
Напомним,