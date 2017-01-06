В Одесской области из-за непогоды обесточены 27 населенных пунктов

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В Одесской области из-за непогоды без электроснабжения остались жители 27 населенных пунктов в 10 районах, сообщает пресс-служба Одесской ОГА на своей странице в Facebook.

«В Болградском, Измаильском, Саратском, Ивановском, Овидиопольском районах без электроснабжения по 1 населенному пункту, в Килийском — 7, в Татарбунарском — 8 населенных пунктов, в Белгород-Днестровском — 2, в Лиманском — 4 населенных пункта», — сообщает ОГА.

Для восстановления электроснабжения от ПАО «Энергопоставляющая компания «Одессаоблэнерго» работает 62 бригады и 72 единицы техники.