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6 января, источник: Интерфакс

Полиция Флориды отчиталась о стрельбе в аэропорту

Москва. 6 января. INTERFAX.RU — Полиция Флориды подтвердила, что в результате стрельбы в аэропорту погибли несколько человек, а сам стрелок взят под стражу.

Источник: Reuters

«Подтверждаем: произошла стрельба в международном аэропорту Форт-Лодердейл/Голливуд, повлекшая смерть нескольких людей. Одно лицо находится под стражей», — говорится в твиттере шерифа полиции округа Броуард штата Флорида.

Как отметил шериф, также несколько человек госпитализированы.

«Подтверждаю, что несколько человек погибло, и пострадавших направили в госпиталь из аэропорта. Верхний уровень аэропорта открыт», — говорится в сообщении.

Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту в пятницу вечером. О его мотивах по-прежнему ничего не сообщается.

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