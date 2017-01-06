Уходящий от погони после ДТП водитель в Алматы совершил еще две аварии

Первая из них произошла ниже проспекта Райымбека. Водитель автомобиля ВАЗ 2107 с Райымбека свернул вниз на улицу Петрова и протаранил Daewoo Gentra сбоку. Он уехал с места ДТП, и водитель Daewoo бросился в погоню. Подлетая к перекрестку перед Рыскулова, водитель ВАЗ со всего разгона врезался в стоявший на светофоре Nissan, сдал назад и снова поехал на высокой скорости. Он свернул на Рыскулова направо и поехал в восточном направлении. Возле улицы Тлендиева перед ВАЗом ехал Mercedes 124, который нарушитель также умудрился протаранить. От удара немецкая иномарка врезалась в забор, перелетела через елочки. Только после этой аварии водитель остановился. Он пытался скрыться, но очевидцы его задержали.

По их словам, мужчина находился в неадекватном состоянии. Было похоже, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это предстоит выяснить экспертам.

Задержанный при этом утверждал, что за рулем был не он, что водитель якобы скрылся. Свидетели подтвердили, что в машине находился не один человек и что второй успел скрыться, но указывали, что за рулем все-таки был именно этот человек.

Позже среди очевидцев появилась нетрезвая женщина, которая утверждала, что знакома с водителем. Кто-то подтвердил, что женщина была в машине, другие заявили, что это местная жительница, которая часто употребляет алкоголь. Еще одна женщина с собакой, также не совсем трезвая, присоединилась к первой и стала давать противоречивую информацию, путаясь в своих словах.

Все обстоятельства ДТП предстоит выяснить специалистам.