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00:15 (мск), источник: Newtimes.kz

На трассе Усть-Каменогорск — Семей столкнулись внедорожник, фура и автобус

На 90 километре автодороги водитель «Лексуса» не справился с управлением и врезался во встречный автобус. После столкновения в уже остановившийся транспорт въехал грузовик, передает YK- news.kz.

Источник: Newtimes.kz

По информации ДВД ВКО, инцидент произошел 4 января на трассе Усть-Каменогорск — Семей в 90 километрах от областного центра.

«Водитель автомобиля “Lexus 470” не справился с управлением ввиду неблагоприятных погодных условий и допустил касательное столкновение с движущимся навстречу автобусом. После ДТП, когда автобус уже остановился, в него врезалась проезжавшая мимо фура. В происшествии никто не пострадал», — сообщил начальник пресс-службы ДВД ВКО Бакытжан Торгаев.

В отношении водителей внедорожника и грузовика полицейские составили административный протокол.

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