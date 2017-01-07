На трассе Усть-Каменогорск — Семей столкнулись внедорожник, фура и автобус

По информации ДВД ВКО, инцидент произошел 4 января на трассе Усть-Каменогорск — Семей в 90 километрах от областного центра.

«Водитель автомобиля “Lexus 470” не справился с управлением ввиду неблагоприятных погодных условий и допустил касательное столкновение с движущимся навстречу автобусом. После ДТП, когда автобус уже остановился, в него врезалась проезжавшая мимо фура. В происшествии никто не пострадал», — сообщил начальник пресс-службы ДВД ВКО Бакытжан Торгаев.

В отношении водителей внедорожника и грузовика полицейские составили административный протокол.