В Пулково взрывотехники приехали за лишней сумкой
Взрывотехников ОМОН на транспорте ГУ Росгвардии вызвали в Пулково
Взрывотехников ОМОН на транспорте ГУ Росгвардии вызвали в Пулково
Как сообщили «Фонтанке» в
После того как все пассажиры прилетевшего из Москвы авиарейса покинули борт самолета, рабочие при разгрузке обнаружили лишнюю немаркированную сумку и сообщили об этом в полицию. Прибывшие на место взрывотехники ОМОН Росгвардии установили, что содержимое сумки не несёт опасности для жизни и здоровья персонала и пассажиров аэропорта. Взрывчатых веществ не обнаружено, внутри оказались личные вещи и продукты.
По данным «Фонтанки», установлено, что сумку на борт загрузили в Сочи сотрудники аэропорта, чтобы ее в Казани получил коллега.