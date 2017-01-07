Похитителей дубленок и шуб задержали хабаровские полицейские
Общая сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей.
Общая сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей.
Серию краж верхней одежды раскрыли хабаровские полицейские, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Одного из таких подозреваемых задержали в Центральном районе краевого центра. 34-летний злоумышленник находился в одном из развлекательных заведений. Он увидел, как потерпевший повесил дебленку на вешалку и отправился к бару. Похитив верхнюю одежду, подозреваемый скрылся. Ущерб заявитель оценил в сумму около 60 тысяч рублей.
Записи с камер видеонаблюдения помогли сотрудникам полиции восстановить картину произошедшего и выяснить личность подозреваемого. Ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался. Дубленка изъята и возвращена владельцу.
Из гардероба одного из учреждений здравоохранения Хабаровска неизвестный похитил куртку пациента. В карманах одежды находилось небольшая сумма денег и телефон. Заявитель понесенные финансовые потери оценил в сумму около 23 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 установили, что злоумышленник похитил у потерпевшего номерок и получил по нему одежду. 36-летний подозреваемый был задержан. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Куртку фигурант выбросил в нескольких сотнях метров от места совершения преступления. Похищенный телефон продал в районе Центрального рынка. Оперативники принимают меры к возврату имущества.
В Краснофлотском районе сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 11 по горячим следам раскрыли кражу норковой шубы стоимостью 55 тысяч рублей. Преступление произошло в ночное время в одном из кафе. Потерпевшая разместила меховое изделие на спинке стула и пошла танцевать. Ее приятелей в момент хищения тоже не было за столом. Злоумышленник забрал шубу и поспешил уйти из заведения.
Через несколько часов подозреваемый был задержан и написал явку с повинной. Шубу следователи изъяли в отделе полиции. Это первое противоправное деяние в биографии 24-летнего безработного фигуранта. Свой поступок он объяснил алкогольным опьянением и стесненным финансовым положением.
Все задержанные находятся под подпиской о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.