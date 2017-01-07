Похитителей дубленок и шуб задержали хабаровские полицейские

Серию краж верхней одежды раскрыли хабаровские полицейские, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в хищениях дубленок и шуб на общую сумму порядка 140 тысяч рублей.

Одного из таких подозреваемых задержали в Центральном районе краевого центра. 34-летний злоумышленник находился в одном из развлекательных заведений. Он увидел, как потерпевший повесил дебленку на вешалку и отправился к бару. Похитив верхнюю одежду, подозреваемый скрылся. Ущерб заявитель оценил в сумму около 60 тысяч рублей.

Записи с камер видеонаблюдения помогли сотрудникам полиции восстановить картину произошедшего и выяснить личность подозреваемого. Ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался. Дубленка изъята и возвращена владельцу.

Из гардероба одного из учреждений здравоохранения Хабаровска неизвестный похитил куртку пациента. В карманах одежды находилось небольшая сумма денег и телефон. Заявитель понесенные финансовые потери оценил в сумму около 23 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 установили, что злоумышленник похитил у потерпевшего номерок и получил по нему одежду. 36-летний подозреваемый был задержан. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Куртку фигурант выбросил в нескольких сотнях метров от места совершения преступления. Похищенный телефон продал в районе Центрального рынка. Оперативники принимают меры к возврату имущества.

В Краснофлотском районе сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 11 по горячим следам раскрыли кражу норковой шубы стоимостью 55 тысяч рублей. Преступление произошло в ночное время в одном из кафе. Потерпевшая разместила меховое изделие на спинке стула и пошла танцевать. Ее приятелей в момент хищения тоже не было за столом. Злоумышленник забрал шубу и поспешил уйти из заведения.

Через несколько часов подозреваемый был задержан и написал явку с повинной. Шубу следователи изъяли в отделе полиции. Это первое противоправное деяние в биографии 24-летнего безработного фигуранта. Свой поступок он объяснил алкогольным опьянением и стесненным финансовым положением.

Все задержанные находятся под подпиской о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.