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07:40 (мск), источник: Nbnews.com.ua

На Соломенке в Киеве на дороге нашли гранату Ф-1 без запала

В Киеве на проспекте Валерия Лобановского (Соломенский район) прохожие нашли предмет, внешне похожий на гранату, и сообщили о находке сотрудникам полиции, правоохранители оцепила место происшествия и вызвали экспертов взрывотехнической службы.

Об этом в пятницу, 6 января, сообщила пресс-служба полиции столицы.

«Сегодня на линию “102” поступило сообщение, что на проспекте Валерия Лобановского прямо на дороге лежит предмет, похожий на гранату без запала», — говорится в сообщении.

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По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба, которые обнаружили боевую гранату «Ф-1» и запал «УЗРГМ» рядом с ней.

«Сообщений об угрозе взрыва по данному адресу в полицию не поступало. Опасное устройство изъяли и направили на экспертное исследование», — заявили в полиции.

Сведения о событии зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Принимается решение о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

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