Во Владивостоке забили насмерть уроженца Кыргызстана

Полицейские продолжают расследование уголовного дела по факту смерти мужчины на территории строящегося объекта по улице Байдукова. Уроженец Кыргызстана скончался от многочисленных побоев, — сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

О трупе на улице Байдукова в полицию по телефону сообщил неизвестный гражданин, который не оставил своих координат. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили тело мужчины с множественными следами побоев. Было установлено, что погибшим является 42-летний уроженец Киргизии. На месте происшествия к работе приступил кинолог с собакой, однако, пройдя несколько десятков метров, животное потеряло след предполагаемого преступника. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. Поиски злоумышленника продолжаются.