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06:39 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке забили насмерть уроженца Кыргызстана

О трупе на улице Байдукова в полицию по телефону сообщил неизвестный гражданин, который не оставил своих координат. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. Поиски злоумышленника продолжаются.

Полицейские продолжают расследование уголовного дела по факту смерти мужчины на территории строящегося объекта по улице Байдукова. Уроженец Кыргызстана скончался от многочисленных побоев, — сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

О трупе на улице Байдукова в полицию по телефону сообщил неизвестный гражданин, который не оставил своих координат. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили тело мужчины с множественными следами побоев. Было установлено, что погибшим является 42-летний уроженец Киргизии. На месте происшествия к работе приступил кинолог с собакой, однако, пройдя несколько десятков метров, животное потеряло след предполагаемого преступника. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. Поиски злоумышленника продолжаются.

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