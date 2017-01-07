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06:37 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке госпитализирован школьник в алкогольном опьянении

В скорую поступил тревожный звонок о пьяном подростке, который находится в квартире одного из домов по улице Чапаева. Прибывшие по указанному адресу медики обнаружили 12-летнего мальчика в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Источник: Вести Приморье

Врачи скорой доставили в больницу 12-летнего подростка, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Выяснилось, что школьник выпивал спиртное в одном из домов по улице Чапаева.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, в скорую поступил тревожный звонок о пьяном подростке, который находится в квартире одного из домов по улице Чапаева. Прибывшие по указанному адресу медики обнаружили 12-летнего мальчика в состоянии сильного алкогольного опьянения. Врачи оказали подростку первую помощь и госпитализировали его с алкогольной интоксикацией в токсикологическое отделение одной из больниц. По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Полицейским предстоит выяснить, где школьник достал спиртное и с кем он его распивал.

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