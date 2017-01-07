На границе с Приднестровьем задержаны 29 вагонов с контрабандным лесом

На границе с Приднестровьем в ходе совместной операции представителей Нацполиции, прокуратуры, СБУ и Раздельнянского лесничества задержаны 29 вагонов с лесом, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

«На днях в международном пункте пропуска «Кучурган — железнодорожная станция» на выезд из Украины прибыли 29 железнодорожных вагонов с грузом дерева. В результате предпринятых мер было установлено, что в документах была указана ложная информация. В частности, было указано, что «дерево топливное», но на самом деле часть дерева была «деловой, которая запрещена к вывозу», — заявил Олег Слободян.