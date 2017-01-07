Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Киев ответил на призыв миллиардера к компромиссу по Донбассу
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
Первая «первая леди». За что советский народ не любил Горбачеву5 января 1932 года родилась Раиса Горбачева, супруга последнего лидера СССР.
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Что делать, если в квартире холодно?
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ
Скоро сказка сказалась. Фролина обыграла всех биатлонисток РФ
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
13События недели в фотографиях
07:24 (мск), источник: Informburo.kz

«Барыс» сообщил о трагической смерти юного фаната и хоккеиста

Астанинский хоккейный клуб выразил соболезнования семье погибшего в ДТП воспитанника ДЮСШ.

Печальное сообщение о гибели юного фаната и воспитанника ДЮСШ клуба восьмилетнего Платона Даниленко появилось на официальном сайте ХК «Барыс».

Маленький «барсик», так ласково называют Платона в клубе, погиб во время отдыха с семьёй в Таиланде.

«Наверняка, многие из вас видели этого маленького “барсика” на арене во время домашних матчей или в фотоотчётах и видеообзорах. Преданный, искренний и яркий болельщик нашей команды, воспитанник “Барыс-2008” — Платон Даниленко — трагически погиб в дорожном происшествии. Хоккейный клуб “Барыс” выражает искренние соболезнования родным и близким мальчика в связи с невосполнимой утратой», — говорится на сайте клуба.

Как рассказал тренер Платона Руслан Мамбеталиев, несчастье произошло в Таиланде 4 января. Мальчик отправился в эту страну на каникулы вместе с папой, старшей сестрой, тётей и дядей. Платона сбил мотоцикл. Мальчика доставили в больницу, но спасти жизнь ребёнка не удалось.

«Мама Платона не смогла поехать, она была дома. Сестра с тётей вернулись, а папа и дядя остались в Таиланде. Казахстанский консул помогает им в переговорах о доставке тела на родину», — рассказал Руслан Мамбеталиев.

Тренер сообщил, что Платон пришёл в ДЮСШ четыре года назад. Был очень упорным и старательным, ездил вместе с командой на выездные матчи.

«29 декабря мы провели праздничную последнюю тренировку. Играла команда детей против команды родителей. От семьи Платона играла его старшая сестра, — вспоминает наставник мальчика. — Дети выиграли. Платон искренне радовался победе».

Платон Даниленко был ярым болельщиком «Барыса», ни один матч не пропускал, говорит Руслан Мамбеталиев. Попросил маму купить ему форму и ходил на матчи вместе с сестрой.

Выражают соболезнованиям семье юного болельщика и хоккеиста и пользователи соцсетей «ВКонтакте» и Instagram на официальных страницах клуба.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Председатель ДУМК: "Любовь к Богу и ближнему сближает мусульман и христиан"
Обама прокомментировал доклад по «вмешательству России» в выборы
Конгресс США официально подтвердил победу Трампа на выборах
Керри признал вклад России в борьбу против ИГ в Сирии
В Турции после попытки госпереворота уволены еще 6 тысяч человек
Путин сказал новгородским рыбакам, что 2017 год будет лучше 2016
Полиция Флориды: при стрельбе в аэропорту пострадали 37 человек
Православные верующие встречают Рождество Христово
Спорт
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ Все свои молодежные чемпионаты мира Брагин завершал в финалах. Увы, но в этом году россияне до решающего матча не добрались, уступив сборной США
Авто
Лучшее за 2016: 28 панфиловцев 75 лет спустя Почему на братской могиле не 28 фамилий? Зачем одну стерли с памятника? Как горстка бойцов без тяжелого вооружения сдержала полсотни танков? Насчет самого легендарного подвига Великой Отечественной и спустя 75 лет возникают вопросы. А есть ли ответы?
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь