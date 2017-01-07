«Барыс» сообщил о трагической смерти юного фаната и хоккеиста
Астанинский хоккейный клуб выразил соболезнования семье погибшего в ДТП воспитанника ДЮСШ.
Астанинский хоккейный клуб выразил соболезнования семье погибшего в ДТП воспитанника ДЮСШ.
Печальное сообщение о гибели юного фаната и воспитанника ДЮСШ клуба восьмилетнего Платона Даниленко появилось на официальном сайте ХК «Барыс».
Маленький «барсик», так ласково называют Платона в клубе, погиб во время отдыха с семьёй в Таиланде.
«Наверняка, многие из вас видели этого маленького “барсика” на арене во время домашних матчей или в фотоотчётах и видеообзорах. Преданный, искренний и яркий болельщик нашей команды, воспитанник “Барыс-2008” — Платон Даниленко — трагически погиб в дорожном происшествии. Хоккейный клуб “Барыс” выражает искренние соболезнования родным и близким мальчика в связи с невосполнимой утратой», — говорится на сайте клуба.
Как рассказал тренер Платона Руслан Мамбеталиев, несчастье произошло в Таиланде 4 января. Мальчик отправился в эту страну на каникулы вместе с папой, старшей сестрой, тётей и дядей. Платона сбил мотоцикл. Мальчика доставили в больницу, но спасти жизнь ребёнка не удалось.
«Мама Платона не смогла поехать, она была дома. Сестра с тётей вернулись, а папа и дядя остались в Таиланде. Казахстанский консул помогает им в переговорах о доставке тела на родину», — рассказал Руслан Мамбеталиев.
Тренер сообщил, что Платон пришёл в ДЮСШ четыре года назад. Был очень упорным и старательным, ездил вместе с командой на выездные матчи.
«29 декабря мы провели праздничную последнюю тренировку. Играла команда детей против команды родителей. От семьи Платона играла его старшая сестра, — вспоминает наставник мальчика. — Дети выиграли. Платон искренне радовался победе».
Платон Даниленко был ярым болельщиком «Барыса», ни один матч не пропускал, говорит Руслан Мамбеталиев. Попросил маму купить ему форму и ходил на матчи вместе с сестрой.
Выражают соболезнованиям семье юного болельщика и хоккеиста и пользователи соцсетей «ВКонтакте» и Instagram на официальных страницах клуба.