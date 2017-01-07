«Барыс» сообщил о трагической смерти юного фаната и хоккеиста

Печальное сообщение о гибели юного фаната и воспитанника ДЮСШ клуба восьмилетнего Платона Даниленко появилось на официальном сайте ХК «Барыс». Маленький «барсик», так ласково называют Платона в клубе, погиб во время отдыха с семьёй в Таиланде. «Наверняка, многие из вас видели этого маленького “барсика” на арене во время домашних матчей или в фотоотчётах и видеообзорах. Преданный, искренний и яркий болельщик нашей команды, воспитанник “Барыс-2008” — Платон Даниленко — трагически погиб в дорожном происшествии. Хоккейный клуб “Барыс” выражает искренние соболезнования родным и близким мальчика в связи с невосполнимой утратой», — говорится на сайте клуба.

Как рассказал тренер Платона Руслан Мамбеталиев, несчастье произошло в Таиланде 4 января. Мальчик отправился в эту страну на каникулы вместе с папой, старшей сестрой, тётей и дядей. Платона сбил мотоцикл. Мальчика доставили в больницу, но спасти жизнь ребёнка не удалось. «Мама Платона не смогла поехать, она была дома. Сестра с тётей вернулись, а папа и дядя остались в Таиланде. Казахстанский консул помогает им в переговорах о доставке тела на родину», — рассказал Руслан Мамбеталиев. Тренер сообщил, что Платон пришёл в ДЮСШ четыре года назад. Был очень упорным и старательным, ездил вместе с командой на выездные матчи. «29 декабря мы провели праздничную последнюю тренировку. Играла команда детей против команды родителей. От семьи Платона играла его старшая сестра, — вспоминает наставник мальчика. — Дети выиграли. Платон искренне радовался победе».