Полиция сообщила о 37 пострадавших после стрельбы в аэропорту во Флориде

Об этом сообщил офис окружного шерифа на своей странице в Twitter.

В сообщении указано, что все пострадавшие были доставлены в больницу. Стрелок открыл огонь в терминале № 2 в зоне выдачи багажа в международном аэропорту Форт-Лодердейл. Как сообщал телеканал CNN, стрелок прибыл из Аляски. Оружие он хранил в своем багаже. Оно было задекларировано.

Когда мужчина получил свой багаж, он достал оружие и открыл огонь. Стрелок был задержан полицией.

Как сообщает NBC, подозреваемый — Эстебан Сантьяго. По словам его брата, он служил в Национальной гвардии в Ираке, а затем на Аляске. Но в 2016 году он был уволен из-за нарушения дисциплины, рассказали каналу в Национальной гвардии.

Источник телеканала в правоохранительный органах рассказал, что у подозреваемого было диагностировано психическое расстройство, и он проходил лечение в специализированном медицинском учреждении.

Брат Сантьяго отметил, что ему был поставлен диагноз — посттравматическое стрессовое расстройство, также известное как иракский синдром.