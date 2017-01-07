Полиция сообщила о 37 пострадавших после стрельбы в аэропорту во Флориде
После стрельбы в международном аэропорту
После стрельбы в международном аэропорту
Об этом сообщил офис окружного шерифа на своей странице в Twitter.
В сообщении указано, что все пострадавшие были доставлены в больницу.
Стрелок открыл огонь в терминале № 2 в зоне выдачи багажа в международном аэропорту
Когда мужчина получил свой багаж, он достал оружие и открыл огонь. Стрелок был задержан полицией.
Как сообщает NBC, подозреваемый — Эстебан Сантьяго. По словам его брата, он служил в Национальной гвардии в Ираке, а затем на Аляске. Но в 2016 году он был уволен
Источник телеканала в правоохранительный органах рассказал, что у подозреваемого было диагностировано психическое расстройство, и он проходил лечение в специализированном медицинском учреждении.
Брат Сантьяго отметил, что ему был поставлен диагноз — посттравматическое стрессовое расстройство, также известное как иракский синдром.