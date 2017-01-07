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06:34 (мск), источник: РБК

Полиция сообщила о 37 пострадавших после стрельбы в аэропорту во Флориде

После стрельбы в международном аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате Флорида пострадали 37 человек. Жертвами стали пятеро, восемь человек получили ранения в начале инцидента.

Источник: Reuters

Об этом сообщил офис окружного шерифа на своей странице в Twitter.

В сообщении указано, что все пострадавшие были доставлены в больницу.

Стрелок открыл огонь в терминале № 2 в зоне выдачи багажа в международном аэропорту Форт-Лодердейл. Как сообщал телеканал CNN, стрелок прибыл из Аляски. Оружие он хранил в своем багаже. Оно было задекларировано.

Когда мужчина получил свой багаж, он достал оружие и открыл огонь. Стрелок был задержан полицией.
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Как сообщает NBC, подозреваемый — Эстебан Сантьяго. По словам его брата, он служил в Национальной гвардии в Ираке, а затем на Аляске. Но в 2016 году он был уволен из-за нарушения дисциплины, рассказали каналу в Национальной гвардии.

Источник телеканала в правоохранительный органах рассказал, что у подозреваемого было диагностировано психическое расстройство, и он проходил лечение в специализированном медицинском учреждении.

Брат Сантьяго отметил, что ему был поставлен диагноз — посттравматическое стрессовое расстройство, также известное как иракский синдром.

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