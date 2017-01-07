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13:25 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Следователи выяснят, кто ответит за падение ребенка в колодец

Сотрудники СК уточняют обстоятельства произошедшего.

Следственный Комитет приступил к доследственной проверке по факту падения ребенка в люк теплотрассы.

Следователи выяснят все обстоятельства происшествия и оценят действия ответственных за содержание теплотрассы, сообщают в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Новосибирской области. Сотрудники СК уже осмотрели место, где произошел инцидент, и убедились, что люк закрыт и безопасен для прохожих.

По словам врачей, девочка, угодившая в колодец, сейчас находится в стабильном состоянии.

Напомним, на днях мать с 6-летней дочерью провалились в открытый люк теплотрассы глубиной 5 метров в Кировском районе. Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

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