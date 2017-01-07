Следователи выяснят, кто ответит за падение ребенка в колодец
Сотрудники СК уточняют обстоятельства произошедшего.
Сотрудники СК уточняют обстоятельства произошедшего.
Следственный Комитет приступил к доследственной проверке по факту падения ребенка в люк теплотрассы.
Следователи выяснят все обстоятельства происшествия и оценят действия ответственных за содержание теплотрассы, сообщают в
По словам врачей, девочка, угодившая в колодец, сейчас находится в стабильном состоянии.
Напомним, на днях мать с 6-летней дочерью провалились в открытый люк теплотрассы глубиной 5 метров в Кировском районе. Ребенка госпитализировали с