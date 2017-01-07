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06:38 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в аэропорту Хошимина из-за запаха гари на борту экстренно сел самолет

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Самолет сингапурской авиакомпании Tigerair, следовавший из Тайбэя в Сингапур, совершил экстренную посадку в аэропорту вьетнамского города Хошимин из-за запаха гари в кабине пилота, сообщает газета Straits Times.

Источник: РИА Новости

По данным издания, самолет со 163 пассажирами на борту вылетел из Тайбэя и должен был приземлиться в Сингапуре, однако совершил вынужденную посадку в Хошимине. Согласно заявлению авиакомпании, после приземления инженеры занялись выяснением причин возникновения запаха гари.

«Мы хотели бы прояснить, что на борту самолета не было пожара и что инцидент не был вызван проблемами с двигателем», — цитирует газета заявление авиаперевозчика.

По данным Tigerair, был организован специальный перегонный рейс, чтобы доставить пассажиров в Сингапур.

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