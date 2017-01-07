СМИ: в аэропорту Хошимина из-за запаха гари на борту экстренно сел самолет

По данным издания, самолет со 163 пассажирами на борту вылетел из Тайбэя и должен был приземлиться в Сингапуре, однако совершил вынужденную посадку в Хошимине. Согласно заявлению авиакомпании, после приземления инженеры занялись выяснением причин возникновения запаха гари.